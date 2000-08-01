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Мельников Никифор Иванович

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Место рождения

Новообинка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

?.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: Мельников Иван

Мать: не указана

Новообинка, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
22.05.1933

Жена: Татьяна

Гродеково, Анучинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
1943

Жена: Мельникова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Антонина Степановна

Смерть
?.08.2000
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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