Мельников Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти?.08.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Отец: Мельников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1943
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Степановна
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Антонина Степановна
Смерть
?.08.2000
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край