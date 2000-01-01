Марсагишвили (Мальсагов) Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили (Мальсагов) Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марсагишвили Симон (Сияй)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальсагов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили (мальсагов) Леорсан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальсагов Абрам

Мать ребёнка: не указана

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