Марсагишвили (Мальсагов) Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марсагишвили Симон (Сияй)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оля
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальсагов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марсагишвили (мальсагов) Леорсан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальсагов Абрам
Мать ребёнка: не указана