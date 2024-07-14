Новикова (Голомина) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Голомина) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953

Отец: Голомин Фёдор Матвеевич

Мать: Голомина Тамара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Евгений

Место жительства
Неизвестно
Балаково, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1982

Дочь: Краско Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Новиков Евгений

Рождение ребёнка
31.08.1984

Дочь: Моисеева Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Новиков Евгений

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