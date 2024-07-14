Новикова (Голомина) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1953
Отец: Голомин Фёдор Матвеевич
Мать: Голомина Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Евгений
Место жительства
Неизвестно
Балаково, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.03.1982
Дочь: Краско Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Новиков Евгений
Рождение ребёнка
31.08.1984
Дочь: Моисеева Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Новиков Евгений