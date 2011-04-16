Русецкий Степан Ипполитович
Место рождения
Дата рождения29.09.1942
Дата смерти16.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942
Бракосочетание
12.08.1965
Рождение ребёнка
17.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна
Смерть
16.04.2011
г. Саянск Иркутской области
Похороны
Неизвестно
Иркутск Марковское кладбище