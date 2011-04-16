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Русецкий Степан Ипполитович

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

29.09.1942

Дата смерти

16.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942

Отец: Русецкий Ипполит Адамович

Мать: Русецкая (ялица) Мария Федоровна

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
12.08.1965

Жена: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русецкая (гладун) Зинаида Николаевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
16.04.2011
г. Саянск Иркутской области
Похороны
Неизвестно
Иркутск Марковское кладбище
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