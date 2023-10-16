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Путилина Елена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Путилин Никита Иванович

Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Путилин Иван Иванович

Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Путилин Климент Иванович

Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Путилина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Путилин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

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