Путилина Елена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Путилина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Путилин Иван Антонович
Смерть
Неизвестно