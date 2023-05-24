Ефремова Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1872
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Ефремов Николай Артамонович
Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович
Рождение ребёнка
22.02.1876
Сын: Ефремов Фёдор Артамонович
Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович
Рождение ребёнка
28.02.1884
Сын: Ефремов Василий Артамонович
Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович
Смерть
После 1884