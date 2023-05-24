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Ефремова Прасковья Семеновна

Место рождения

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
08.02.1872

Муж: Ефремов Артамон Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Ефремов Николай Артамонович

Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Ефремов Иван Артамонович

Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.02.1876

Сын: Ефремов Фёдор Артамонович

Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.02.1884

Сын: Ефремов Василий Артамонович

Отец ребёнка: Ефремов Артамон Ефремович

Папоротно, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1884

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