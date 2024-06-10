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Вторая Жена Агриппина Афанасьева

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком БОРКИНО МК-1737 17.09.1737 Деревни Бор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.05.1737

Муж: Иван Наумов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
17.09.1737

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Наумов

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737 17.09.1737 Деревни Боркина у крестьянина Ивана Наумова дочь Фекла
Смерть
1737
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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