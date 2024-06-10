Вторая Жена Агриппина Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ФИЛИППКОВО МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком БОРКИНО МК-1737 17.09.1737 Деревни Бор... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1737
Муж: Иван Наумов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737 10.05.1737 Деревни Боркина крестьянин вдовец Иван Наумов той же вотчины деревни Филипова со вдовой Агрипиной Афанасьевой дочерью вторым браком
Рождение ребёнка
17.09.1737
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Наумов
МК-1737 17.09.1737 Деревни Боркина у крестьянина Ивана Наумова дочь Фекла
Смерть
1737