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Шарова (Цветкова) Татьяна Матвеевна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 22.07.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Цветков Матвей Иванович

Мать: Цветкова Мария Васильевна

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1889
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 1889 по 22.01.1907 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 22.01.1907
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1907 ст.

Муж: Шаров Дмитрий Максимович

Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 22.01.1907 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская жена
Похороны
После 22.01.1907 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 22.07.1907 ст.
Абрашкино, Сокольский, Нижегородская область
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