Шарова (Цветкова) Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 22.07.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Цветков Матвей Иванович
Гражданство
С 1889
Россия
Место жительства
С 1889 по 22.01.1907 ст.
Место жительства
С 22.01.1907
Бракосочетание
22.01.1907 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 22.01.1907 ст.
Крестьянская жена
Похороны
После 22.01.1907 ст.
Смерть
После 22.07.1907 ст.