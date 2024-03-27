Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Исмагил Ахтямович
Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно