Галиакберов Шагиахтям (Ахтям) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиакберов Шагиахтям (Ахтям)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Галиакберов Мухаметхасан (Хасан)

Мать: Галиакберова (Абдулхананова) Камардух

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиакберов Мухаметхасан

Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Исхак Ахтямович

Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Исмагил Ахтямович

Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Рождение ребёнка
1848

Сын: Галиакберов Хазиахмет

Мать ребёнка: Галиакберова (Мухаметкаримова) Назифа

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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