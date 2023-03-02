Извеков (Извекова) Фекла Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1839
Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1840
Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно