Извеков (Извекова) Фекла Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извеков (Извекова) Фекла Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Извеков Захар Тихонович

Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1839

Сын: Извеков Кирилл Тихонович

Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Извеков Нестор Тихонович

Отец ребёнка: Извеков Тихон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Тихон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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