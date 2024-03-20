Петухов Павел Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1829 и 1832
Отец: Абрам Иванович
Мать: Пелагея Васильевна
Исповедная ведомость 1885 (56 лет) Ревизская сказка 1834 (2 года)
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Петухова Павла Александрвна
Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно