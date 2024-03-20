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Петухов Павел Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1801 и 1805 г.р.

Мать

Между 1807 и 1810 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1832

Отец: Абрам Иванович

Мать: Пелагея Васильевна

Исповедная ведомость 1885 (56 лет) Ревизская сказка 1834 (2 года)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Петухов Василий Павлович

Мать ребёнка: Петухова Павла Александрвна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Павла Александрвна

Смерть
Неизвестно
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