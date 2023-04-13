Abramzon (Zuckerman) Sarah
Место рожденияישראל
Дата рождения1899
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Zuckerman Yehoshua Lipman
Мать: Zuckerman Rivka
ישראל
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
01.04.1923
Israel
Смерть
1924
ישראל
Похороны
Неизвестно
זכרון יעקוב