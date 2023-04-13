Abramzon (Zuckerman) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abramzon (Zuckerman) Sarah

Место рождения

ישראל

Дата рождения

1899

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Zuckerman Yehoshua Lipman

Мать: Zuckerman Rivka

ישראל
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Avramson Raphael

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Avramson Raphael

Рождение ребёнка
01.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Avramson Raphael

Israel
Смерть
1924
ישראל
Похороны
Неизвестно
זכרון יעקוב
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