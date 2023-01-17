Платова Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатова Анна Сергеевна

Платова Анна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

18.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1100

Дочь: Сорокина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тишин Василий Иванович

Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1926

Сын: Платов Василий Павлович

Отец ребёнка: Платов Павел Иванович

Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платова Просковья Павловна

Отец ребёнка: Платов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Тишин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платов Егор Павлович

Отец ребёнка: Платов Павел Иванович

Смерть
18.02.1967
Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close