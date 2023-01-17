Платова Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти18.02.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1100
Дочь: Сорокина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тишин Василий Иванович
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1926
Отец ребёнка: Платов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платова Просковья Павловна
Отец ребёнка: Платов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Тишин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платов Егор Павлович
Отец ребёнка: Платов Павел Иванович
Смерть
18.02.1967