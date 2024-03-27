Левинтас Яков
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения1904
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Военная награда
Неизвестно
Левинас Яков Вульфович Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1904 Дата поступления на службу: 24.03.1942 Место призыва: Ташкентский ОВК, Узбекская ССР, Ташкентская обл. Воинское звание: рядовой Воинская часть: 156 сп 16 сд Даты подвига: 26.08.1943 Наименование награды: Медаль «За отвагу» Приказ подразделения №: 72/н от: 26.04.1945 Издан: 156 сп 16 сд
Рождение ребёнка
19.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1972