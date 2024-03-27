Левинтас Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинтас Яков

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

1904

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Левинтас Вульф (Владимир)

Мать: Левинтас (Суздальницкая) Надежда Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972

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