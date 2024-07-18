Яков-Иаков Федорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1807
Дата смерти07.10.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1807
Отец: Федор Петрович
Мать: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тихон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.06.1831
Жена: Варвара Петровна
Бракосочетание
23.08.1836
Жена: (3,4?) Агапия Ильинична
Рождение ребёнка
1844
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1846
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
06.01.1847
Дочь: Татиана Яковлевна
Мать ребёнка: (3,4?) Агапия Ильинична
Смерть
07.10.1869