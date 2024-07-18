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Яков-Иаков Федорович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

20.10.1807

Дата смерти

07.10.1869

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1807

Отец: Федор Петрович

Мать: Анна Тимофеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
12.06.1831

Жена: Варвара Петровна

Бракосочетание
23.08.1836

Жена: (3,4?) Агапия Ильинична

Рождение ребёнка
1844

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1846

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Ефимовна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1847

Дочь: Татиана Яковлевна

Мать ребёнка: (3,4?) Агапия Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
07.10.1869

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