Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1877

Отец: Чистиченко Иуда Васильевич

Мать: Чистиченко Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гужвий Григорий Порфирьевич

Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович

Подгородное, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.10.1910

Сын: Гужвий Иоанн Порфирьевич

Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович

Подгородное, Дніпропетровська область
Крестные: Конон Абрамович Юрченко и Евдокия Иоакимовна Коба
Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Гужвий Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович

Подгородное, Дніпропетровська область
Крестные села Подгороднего крестьянин Конон Аврамович Юрченко и жена учителя надежда Иаковлевна Ермакова
Смерть
Неизвестно
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