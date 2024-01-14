Гужвий (Чистиченко) Екатерина Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1877
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гужвий Григорий Порфирьевич
Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович
Рождение ребёнка
19.10.1910
Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович
Крестные: Конон Абрамович Юрченко и Евдокия Иоакимовна Коба
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Гужвий Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Гужвий Порфирий Иакимович
Крестные села Подгороднего крестьянин Конон Аврамович Юрченко и жена учителя надежда Иаковлевна Ермакова
Смерть
Неизвестно