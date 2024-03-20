Маринина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1932

Отец: не указан

Мать: Маринина Ольга Фёдоровна

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