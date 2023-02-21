Чалидзе (Чалидзе) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалидзе (Чалидзе) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалидзе Виктор

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левит Леонид Оттович

Смерть
Неизвестно
Сухуми
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сухуми
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