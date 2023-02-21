Чалидзе (Чалидзе) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чалидзе Виктор
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левит Леонид Оттович
Смерть
Неизвестно
Сухуми
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сухуми