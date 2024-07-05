Колобков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения08.02.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914 ст.
Крещение
09.02.1914 ст.
Космодамианская ц. в Таганской слободе. Восприемниками были: Тульской губернии, Чернского уезда, Луженской волости, сельца Брусков крестьянин Андрей Иванов Сухов и того же уезда, Липецкой волости, дер... Показать все
Смерть
Неизвестно