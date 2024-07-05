Колобков Фёдор Иванович 08.02.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Колобков Фёдор Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1914 ст.

Отец: Колобков Иван Сергеевич

Мать: Колобкова (Сухова) Анастасия Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.02.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Космодамианская ц. в Таганской слободе. Восприемниками были: Тульской губернии, Чернского уезда, Луженской волости, сельца Брусков крестьянин Андрей Иванов Сухов и того же уезда, Липецкой волости, дер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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