Леготин Максим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леготин Максим Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2015

Сын: Леготин Егор

Мать ребёнка: Леготина Анастасия

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леготина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леготина Анастасия

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