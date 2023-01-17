Некшин Григорий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Некшин Григорий
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Некшин Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Кокорина Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорина Ирина Васильева
Смерть
1756
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г