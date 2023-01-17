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Некшин Григорий Григорьев

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Место рождения

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Некшин Григорий

Мать: не указана

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Некшин Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Кокорина Ирина Васильева

Кресцово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Ирина Васильева

Смерть
1756
РГАДА ф.350 оп.1 д.1531 Костромской уезд Нерехотский стан Великосельская и Малосольская округа помещичьи и монастырские 1762г
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