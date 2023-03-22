Першин Исакий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно