Першин Исакий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Исакий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Першин Порфирий Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Першин Дмитрий Исакиевич

Мать ребёнка: не указана

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Першин Анисим Исакиевич

Мать ребёнка: не указана

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Першин Матвей Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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