Подкорытов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940

Отец: Подкорытов Прокопий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
08.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Подкорытов Вадим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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