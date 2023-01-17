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Богданова Анна Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.02.1917

Дата смерти

30.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917

Отец: Богданов Алексей Николаевич

Мать: Богданова Мария Кузминична

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 24.01.1921 по 16.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ул. Желябова д.5, кв. 39
Бракосочетание
04.02.1936

Муж: Дикарев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бюро АГС УНКВД по Ленинградской области 6е отделение ЛГМ
Работа или профессия
1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Токарь, Балтийский завод
Рождение ребёнка
15.01.1937

Дочь: Повыдыш Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1939

Сын: Дикарев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1946

Сын: Дикарев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
3й по счёту, ребёнок в семье.
Место жительства
1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Дзержинский р-н, ул. Желябова, д.5
Смерть
30.05.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Гипертоническая болезнь 3 ст.
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