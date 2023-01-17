Богданова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1917
Дата смерти30.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1917
Место жительства
С 24.01.1921 по 16.04.1942
ул. Желябова д.5, кв. 39
Бракосочетание
04.02.1936
Бюро АГС УНКВД по Ленинградской области 6е отделение ЛГМ
Работа или профессия
1936
Токарь, Балтийский завод
Рождение ребёнка
15.01.1937
Дочь: Повыдыш Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.11.1939
Сын: Дикарев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.05.1946
Сын: Дикарев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дикарев Николай Дмитриевич
3й по счёту, ребёнок в семье.
Место жительства
1946
Дзержинский р-н, ул. Желябова, д.5
Смерть
30.05.1989
Гипертоническая болезнь 3 ст.