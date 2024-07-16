Губина (Болтовская) Ольга Александровна
Место рожденияг. Екатеринбург, Пермская губерния
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти29.09.1992
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
г. Екатеринбург, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Кощеева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Губин Виктор Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
29.09.1992