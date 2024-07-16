Губина (Болтовская) Ольга Александровна 25.08.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губина (Болтовская) Ольга Александровна

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Место рождения

г. Екатеринбург, Пермская губерния

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

29.09.1992

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

г. Екатеринбург, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Виктор Александрович

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Кощеева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Губин Виктор Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
29.09.1992

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