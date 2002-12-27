Ефремова Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1921
Дата смерти27.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Зубакина Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1947
Сын: Ефремов Анатолий Наумович
Отец ребёнка: Ефремов Наум Яковлевич
Рождение ребёнка
14.04.1957
Отец ребёнка: Ефремов Наум Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
27.12.2002