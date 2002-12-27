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Ефремова Антонина Павловна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

14.03.1921

Дата смерти

27.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Зубакина Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.02.1947

Сын: Ефремов Анатолий Наумович

Отец ребёнка: Ефремов Наум Яковлевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Ефремов Алексей Наумович

Отец ребёнка: Ефремов Наум Яковлевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Наум Яковлевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
27.12.2002
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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