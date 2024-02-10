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Krapp Margaretha
Krapp Margaretha
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Krapp Joseph
1832 г.р.
Мать
Dehand Margaretha
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Krapp Joseph
Мать:
Dehand Margaretha
Смерть
Неизвестно
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