Щербинина (Воронина) Александра Феофилатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Щербинин Филипп Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щербинин Николай Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свивальнева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Щербинин Николай Константинович
Смерть
Неизвестно