Щербинина (Воронина) Александра Феофилатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Воронина) Александра Феофилатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербинин Филипп Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щербинин Николай Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Щербинин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свивальнева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Щербинин Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
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