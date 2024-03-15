Левичев Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Левичев Никифор Андреевич
Мать: не указана
Некоторое время жил в Санкт-Петербурге. с 1927 года след теряется
Восприемник
24.05.1917 ст.
Крестный Екатерины Дмитриевны Левичевой Крестились в Санкт-Петербурге
Место жительства
1921
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно