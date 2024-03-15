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Левичев Николай Никифорович

Место рождения

Устье-Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Левичев Никифор Андреевич

Мать: не указана

Устье-Ситское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Некоторое время жил в Санкт-Петербурге. с 1927 года след теряется
Восприемник
24.05.1917 ст.
Крестный Екатерины Дмитриевны Левичевой Крестились в Санкт-Петербурге
Место жительства
1921
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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