Баранова (Гузанова) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Гузанова) Евдокия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1901 ст.

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Баранов Дмитрий Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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