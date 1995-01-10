Подольский Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1913
Дата смерти10.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913
Рождение ребёнка
1932
Сын: Подольский Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Подольская Александра
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подольская Александра
Рождение ребёнка
16.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подольская Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подольская Александра
Смерть
10.01.1995