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Подольский Михаил Сергеевич

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

10.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Подольский Сергей Васильевич

Мать: Подольская Наталья Кузьмововна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Подольский Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Подольская Александра

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подольская Александра

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подольская Александра

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подольская Александра

Смерть
10.01.1995
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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