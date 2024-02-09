Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.1956
Муж: Сербин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
24.02.1958
Рождение ребёнка
25.04.1959
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Коськова (Сербина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович
Смерть
2000