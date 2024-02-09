Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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1962 г.р.
1965 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарагуля Иван Андреевич

Мать: Гарагуля (Гарагуля) Татьяна Стрибогора Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.06.1956

Муж: Сербин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
24.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
25.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Сербин Павел Иванович

Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Коськова (Сербина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Сербин Иван Ефимович

Смерть
2000

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