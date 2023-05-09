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Михайлова Надежда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1974

Отец: Федоров Валерий Федорович

Мать: Ракитина Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
17.12.1999

Сын: Михайлов Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.2002

Дочь: Михайлова Алена Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.2010

Сын: Михайлов Святослав Игоревич

Отец ребёнка: не указан

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