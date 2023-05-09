Михайлова Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1974
Отец: Федоров Валерий Федорович
Мать: Ракитина Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1999
Сын: Михайлов Дмитрий Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.08.2002
Дочь: Михайлова Алена Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.2010
Сын: Михайлов Святослав Игоревич
Отец ребёнка: не указан