Гирей(Герей) Никита Яковлевич
Место рожденияС.Граново,Хмельницкая область.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герей Яков Никитович
Мать: ?
С.Граново,Хмельницкая область.
Рождение ребёнка
26.02.1920
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
С.Албазинка Завитинского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
15.02.1938