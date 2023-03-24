Гирей(Герей) Никита Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирей(Герей) Никита Яковлевич

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Место рождения

С.Граново,Хмельницкая область.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герей Яков Никитович

Мать: ?

С.Граново,Хмельницкая область.
Рождение ребёнка
26.02.1920

Сын: Герей Гавриил Никитович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Федор Никитович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

С.Албазинка Завитинского района.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Афанасий Никитович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герей Григорий Никитович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
15.02.1938
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