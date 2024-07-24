Батухин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Жена

Дети

1882 г.р.
1883 г.р.
1886 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан Фёдоров

Мать: Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Батухин Никифор

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.06.1883

Сын: Батухин Павел

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1886

Дочь: (Батухин) Надежда

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.07.1888

Сын: Батухин Сергей

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.04.1890

Сын: Батухин ?

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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