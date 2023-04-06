Дружинина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1916

Сын: Дружинин Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Максимович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Восприемники: села Ута крестьянский сын Стефан Иоаннов Дружинин и крестьянская жена Матрона Максимова Дружинина
Смерть
Неизвестно
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