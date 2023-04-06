Дружинина Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1916
Сын: Дружинин Леонтий Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Максимович
Восприемники: села Ута крестьянский сын Стефан Иоаннов Дружинин и крестьянская жена Матрона Максимова Дружинина
Смерть
Неизвестно