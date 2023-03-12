Медзапета Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1656
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мадзапета Мануил
Мать: не указана
МРМ: Отцовство Мануила предположительное
Работа или профессия
1637
Львов, Львівська область
МРМ: 1637-1640 староста Львовского Ставропигиального Братства (старший братчик)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазапета Константин Константинович
Мать ребёнка: не указана
ГУК: Мазепет МРМ: вариант Музепетов
Смерть
1656
около 1656 (МРМ)