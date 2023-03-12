Медзапета Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медзапета Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1656

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мадзапета Мануил

Мать: не указана

МРМ: Отцовство Мануила предположительное
Работа или профессия
1637
Львов, Львівська область
МРМ: 1637-1640 староста Львовского Ставропигиального Братства (старший братчик)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазапета Константин Константинович

Мать ребёнка: не указана

ГУК: Мазепет МРМ: вариант Музепетов
Смерть
1656
около 1656 (МРМ)
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