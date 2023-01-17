Бельшов Филипп Трофимович
Место рождения
Дата рождения?.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1858 ст.
Отец: Бельшов Трофим Иванович
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.
Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.
Сын: Бельшов Сергей Филиппович
Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бельшов Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Бельшов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична
Смерть
Неизвестно