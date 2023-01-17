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Бельшов Филипп Трофимович

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Место рождения

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

?.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1858 ст.

Отец: Бельшов Трофим Иванович

Мать: Бельшова Агафья Моисеевна

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Жена: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1883 ст.

Сын: Бельшов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884 ст.

Сын: Бельшов Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бельшов Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Бельшов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельшов Яков Филиппович

Мать ребёнка: Бельшова Евдокия Ильинична

Сковроньково, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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