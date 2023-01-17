Киселев Селиверст Алексеев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Киселев Алексей Акимов
Мать: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Киселев Степан Селиверстов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Селиверстова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно