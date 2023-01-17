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Киселев Селиверст Алексеев

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Киселев Алексей Акимов

Мать: Татьяна Максимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Киселев Иван Селиверстов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Киселев Егор Селиверстов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Киселев Степан Селиверстов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Селиверстова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Смерть
Неизвестно
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