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Белоусов Константин Яковлевич

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.05.1909

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1909

Отец: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Мать: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Белоусов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Около 1934
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Умер из-за ангины в 22 года примерно, бабушка Маша его родная сестра расказывала, что ей примерно было 15 лет, когда он умер. Плакала много, очень любила брата
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Баленко Мария Павловна

Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна

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