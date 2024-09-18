Белоусов Константин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1909
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна
Рождение ребёнка
15.09.1929
Сын: Белоусов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна
Смерть
Около 1934
Умер из-за ангины в 22 года примерно, бабушка Маша его родная сестра расказывала, что ей примерно было 15 лет, когда он умер. Плакала много, очень любила брата
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Баленко Мария Павловна
Мать ребёнка: Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна