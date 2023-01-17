Траченко Михаил Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смерти1962
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Траченко Фрол Павлович
Мать: Траченко Устинья
Рождение ребёнка
1934
Сын: Траченко Виктор
Мать ребёнка: Траченко Мария
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Траченко Мария
Рождение ребёнка
1938
Сын: Траченко Павел
Мать ребёнка: Траченко Мария
Рождение ребёнка
1941
Сын: Траченко Павел
Мать ребёнка: Траченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Траченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Траченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Траченко Мария
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер в совхозе
Смерть
1962
Афанасьевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область