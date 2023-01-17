Траченко Михаил Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траченко Михаил Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Траченко Фрол Павлович

Мать: Траченко Устинья

Рождение ребёнка
1934

Сын: Траченко Виктор

Мать ребёнка: Траченко Мария

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Траченко Мария

Рождение ребёнка
1938

Сын: Траченко Павел

Мать ребёнка: Траченко Мария

Рождение ребёнка
1941

Сын: Траченко Павел

Мать ребёнка: Траченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Траченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Траченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Траченко Мария

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер в совхозе
Смерть
1962
Афанасьевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
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