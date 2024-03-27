(Гайфуллина) Хатиря Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гайфуллина) Хатиря Хабибулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.1969

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