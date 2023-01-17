Бурикова (Инякина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурикова (Инякина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1893

Сын: Буриков Зиновий Павлович

Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Буриков Петр Павлович

Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Буриков Федор Павлович

Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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