Бурикова (Инякина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1893
Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Буриков Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно