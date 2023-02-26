Гурнович (Саранцева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурнович (Саранцева) Галина

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Место рождения

д.Алексино Рузского р-она Московской облю

Дата рождения

1931

Дата смерти

Около 2015

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Саранцев Дмитрий Платонович

Мать: Никитина Елена Андреевна

д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Дорохово Рузского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2015
Похороны
Неизвестно
с.Алексино Рузского р-на Московской обл.
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