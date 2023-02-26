Гурнович (Саранцева) Галина
Место рожденияд.Алексино Рузского р-она Московской облю
Дата рождения1931
Дата смертиОколо 2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
д.Алексино Рузского р-она Московской облю
Рождение ребёнка
Около 1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Дорохово Рузского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2015
Похороны
Неизвестно
с.Алексино Рузского р-на Московской обл.