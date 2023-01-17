Пирогов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения25.11.1810
Дата смерти05.12.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1833 по 1836
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1836 по 1841
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1841 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1861 по 1881
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Смерть
05.12.1881
г. Винница, Винницкая обл., Украина