Пирогов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов Николай Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.11.1810

Дата смерти

05.12.1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1833 по 1836
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1836 по 1841
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1841 по 1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1861 по 1881
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Смерть
05.12.1881
г. Винница, Винницкая обл., Украина
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