Fethulla (Ainetdin) Feridä
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1901
Дата смерти14.08.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901
Отец: Ainetdin Meyletdin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Fethulla ?
Отец ребёнка: Fethulla Suleiman
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Fethulla Suleiman
Рождение ребёнка
23.04.1923
Сын: Fethulla Ämrulla
Отец ребёнка: Fethulla Suleiman
Рождение ребёнка
02.01.1927
Сын: Fethulla Ädhäm
Отец ребёнка: Fethulla Suleiman
Смерть
14.08.1928