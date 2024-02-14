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Fethulla (Ainetdin) Feridä

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1901

Дата смерти

14.08.1928

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1901

Отец: Ainetdin Meyletdin

Мать: Ainetdin (Taülihan) Fereha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Fethulla ?

Отец ребёнка: Fethulla Suleiman

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Fethulla Suleiman

Рождение ребёнка
23.04.1923

Сын: Fethulla Ämrulla

Отец ребёнка: Fethulla Suleiman

Рождение ребёнка
02.01.1927

Сын: Fethulla Ädhäm

Отец ребёнка: Fethulla Suleiman

Смерть
14.08.1928

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