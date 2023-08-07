Савинов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Савинова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Савинова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Савинова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Савинова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно