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Савинов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Савинов Михаил Алексеевич

Мать: Савинова (Савинова) Матрона (Матрена) Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Савинов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Савинова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Савинова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Савинова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Савинова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Савинова (Савинова) Марья Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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