Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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