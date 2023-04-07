Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно