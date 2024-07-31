Самсонова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Дарья

Самсонова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1863 г.р.
Вычислено 1868 г.р.

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Александр

Рождение ребёнка
24.06.1863

Сын: Самсонов Павел

Отец ребёнка: Самсонов Александр

Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Сын: Самсонов Яков

Отец ребёнка: Самсонов Александр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.