Самсонова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Александр
Рождение ребёнка
24.06.1863
Сын: Самсонов Павел
Отец ребёнка: Самсонов Александр
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Сын: Самсонов Яков
Отец ребёнка: Самсонов Александр
Смерть
Неизвестно