Шукшина Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукшина Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1992

Отец: Шукшин Владимир

Мать: Шукшина Надежда Михайловна

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